Bắt tạm giam người đàn ông đập vỡ kính xe tải

Ngày 22/10, Công an TP HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, tạm trú xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC).

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc (áo cam).

Trước đó, tối 18/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, rồi cầm gậy gỗ đập liên tiếp vào kính chắn gió và kính bên hông xe, khiến các tấm kính vỡ nát.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 18h25 ngày 18/10, anh L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Đông Thạnh) điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Đối tượng Lộc dùng gậy đập phá ô tô

Ô tô bị đối tượng Lộc đập bể kính chắn gió

Khi đang lưu thông trên đường Quách Điêu, một người đàn ông đi xe đạp điện vượt lên phía trước đầu ô tô rồi để xe ngã xuống đường. Sau đó, người này tiến đến xe tải, lớn tiếng chửi bới và dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào kính chắn gió, kính bên hông xe. Sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét người liên quan. Qua trích xuất hình ảnh clip và thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Lương Lộc là người trực tiếp thực hiện hành vi trên.

Tối 19/10, Lộc được đưa về trụ sở công an để làm việc, phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 22/10, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người này để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không sử dụng bạo lực hoặc đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn, tránh những hậu quả đáng tiếc và vi phạm pháp luật.

Video đối tượng Lộc chửi bới, đập phá ô tô trên đường Quách Điêu