Bắt tạm giam người đàn ông cầm dao chặn xe, đe dọa người đi đường ở Quảng Trị

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam L.V.T (42 tuổi, trú phường Bắc Gianh, Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can L.V.T về hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h10 ngày 17/9, Tạo cầm dao di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc tổ dân phố Thọ Đơn, phường Bắc Gianh. Tại đây, người đàn ông này có hành vi chửi bới, đe dọa và chặn xe máy của người đang lưu thông trên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Xác định hành vi của T xảy ra tại nơi công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam T để phục vụ điều tra.