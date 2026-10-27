Bắt tạm giam người đàn ông bị tố chiếm đoạt hơn 4,7 tỉ đồng

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú

Theo thông tin ban đầu, bà L.H.C. hiện định cư tại Hoa Kỳ, có quan hệ dì - cháu với Tú. Do tin tưởng người thân, từ tháng 2.2026, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước. Tổng số tiền bà C. chuyển cho Tú lên đến hơn 4,7 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thông qua ứng dụng Viber.

Đầu tháng 3.2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được một căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP. Đà Nẵng, với giá hơn 4,7 tỉ đồng và nhờ Tú đặt cọc mua nhà.

Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán số tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Bà C. cũng không thể liên lạc với Tú khi người này rời khỏi nơi cư trú.

Sau khi được người môi giới thông báo sự việc, bà C. đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an vận động Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.