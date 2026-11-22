Bị can Lê Thanh Tuấn tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, năm 2005, Tuấn biết hai thửa đất có tổng diện tích khoảng 11.000m², tọa lạc tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (nay là đặc khu Phú Quốc), là đất rừng nhưng vẫn đồng ý mua với giá 400 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 6/2022, thông qua môi giới, ông N.V.T. (trú tại Hà Nội) gặp Tuấn để tìm hiểu về hai thửa đất. Tuấn giới thiệu đất có giấy xác nhận nguồn gốc và có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời dẫn ông T. đến xem thực tế.

Hai bên sau đó thống nhất giá chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất là 16 tỉ đồng. Ông T. chuyển 9,5 tỉ đồng vào tài khoản của Tuấn và 6,5 tỉ đồng vào tài khoản của Vũ Đình Quang (sinh năm 1972, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Theo điều tra, trước đó Tuấn và Quang đã thỏa thuận Quang sẽ làm giấy xác nhận và nhận tiền khi bán được đất.

Sau khi mua đất từ Tuấn, ông T. tiếp tục chuyển nhượng hai thửa đất này cho người khác thì vụ việc bị phát hiện và tố giác đến cơ quan công an.

UBND đặc khu Phú Quốc sau đó có văn bản xác định toàn bộ diện tích hai thửa đất nói trên là đất rừng do Nhà nước quản lý.

Trước đó, Vũ Đình Quang cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra, trước đó Tuấn và Quang đã thỏa thuận Quang sẽ làm giấy xác nhận và nhận tiền khi bán được đất.

Sau khi mua đất từ Tuấn, ông T. tiếp tục chuyển nhượng hai thửa đất này cho người khác thì vụ việc bị phát hiện và tố giác đến cơ quan công an.

UBND đặc khu Phú Quốc sau đó có văn bản xác định toàn bộ diện tích hai thửa đất nói trên là đất rừng do Nhà nước quản lý.

Trước đó, Vũ Đình Quang cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.