Bắt tạm giam nghi phạm bắn người cho vay tiền bằng đạn cao su

Theo điều tra ban đầu, Tuấn vay của anh T.K.N. (sinh năm 1992, ngụ phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng. Do chậm trả nợ, giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó Tuấn lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng.

Công an TP Đồng Nai đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: CA TPĐN

Sáng 29-8-2025, Tuấn điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18, phường Trảng Bom, thì phát hiện anh N. chạy xe phía sau. Ngay lập tức, Tuấn rút khẩu súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát về phía anh N. khiến nạn nhân bị thương ở ngực trái và bắp tay phải, tỷ lệ thương tật 4%.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã bắt giữ và đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm.