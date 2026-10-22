Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Trước đó, tối 18/10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp điện chặn xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc. Người này lớn tiếng chửi bới, cầm gậy gỗ liên tiếp đập vào kính chắn gió và kính bên hông xe tải khiến kính bị vỡ, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Huỳnh Lương Lộc.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h25 ngày 18/10 trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc. Thời điểm trên, anh L.T.H (SN 1992, cư trú tại xã Đông Thạnh) điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc.

Hình ảnh Huỳnh Lương Lộc với thái độ hung hãn, cầm gậy gỗ đập vỡ kính xe tải (Ảnh cắt từ clip).

Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, Huỳnh Lương Lộc điều khiển xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô tô, để xe đạp điện ngã xuống đường.

Tiếp đó, Lộc tiến đến ô tô của anh H., liên tục chửi bới, sử dụng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái của xe.

Từ thông tin trên không gian mạng, kết hợp công tác xác minh, truy xét, lực lượng Công an đã xác định và đưa đối tượng Lộc về trụ sở để điều tra làm rõ.