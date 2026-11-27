Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an phường Tô Hiệu tiến hành điều tra, làm rõ vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên xảy ra vào khoảng 0h ngày 19/11/2026.

Lừ Văn Thái cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke, hai nhóm khoảng hơn 10 thanh niên đã xảy ra cãi vã, đuổi đánh nhau, sử dụng dao và các hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng, đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam 9 bị can.

Là đối tượng liên quan đến vụ án, tuy nhiên ngay sau khi xảy ra vụ việc đối tượng Lừ Văn Thái đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng, đến ngày 26/11/2026 đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Bản Phúc, xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La sau khi đã lẩn trốn ở nhiều địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội.