Bắt tạm giam loạt đối tượng liên quan nhóm 'giang hồ mạng' Cọp đen'

Công an TP Đồng Nai thông tin, theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản, tổ chức quay nhiều phim ngắn có nội dung liên quan đến thế giới giang hồ. Nhóm này mời nhiều người tham gia diễn xuất, lựa chọn các địa điểm trên địa bàn TP Đồng Nai và một số khu vực khác làm bối cảnh quay phim. Những sản phẩm được thực hiện gồm “Ơn nghĩa giang hồ” (4 tập), “Thành phố Sói” (3 tập), “Ơn đền oán trả” (2 tập), “Khu tao sống” (2 tập) và “Hồng lửa” (1 tập). Theo cơ quan công an, các phim này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, sau đó được đăng tải lên YouTube, Facebook và TikTok nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và kiếm lợi từ quảng cáo.

Hình ảnh được cắt ra từ video “Ơn nghĩa giang hồ” do nhóm Cọp đen sản xuất. Ảnh: Công an cung cấp.

Đáng chú ý, nội dung các phim được xây dựng theo hướng tô đậm hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật. Các nhân vật tham gia diễn xuất chủ yếu có ngoại hình xăm trổ, sử dụng lời thoại thô tục, phản cảm và những tình tiết mang tính kích động. Nhiều phân cảnh tái hiện hoạt động tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc và thanh toán giữa các băng nhóm bằng đao, kiếm, súng đạo cụ.

Theo cơ quan điều tra, việc lựa chọn những nội dung trên nhằm đánh vào tâm lý tò mò của người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên và giới trẻ. Sau khi hoàn tất quá trình biên tập, nhóm này đăng tải các tập phim kèm những từ khóa như “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội” để thu hút sự chú ý. Các video còn được chia sẻ qua nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận. Tài liệu xác minh ban đầu cho thấy, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Theo Công an TP Đồng Nai, việc sản xuất và phát tán những nội dung đề cao lối sống bạo lực, cổ xúy hành vi coi thường pháp luật có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người xem. Đáng lo ngại, khi các nhân vật giang hồ được xây dựng như biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, những thông điệp lệch chuẩn có nguy cơ tác động đến quá trình hình thành nhận thức, nhân cách của thanh, thiếu niên. Việc sử dụng mạng xã hội để lan truyền những sản phẩm này còn đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Từ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố 20 bị can để điều tra về hành vi quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và mức độ tham gia của từng bị can trong quá trình tổ chức sản xuất, đăng tải, phát tán các video. Đồng thời, lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng nhằm xác định những hành vi vi phạm khác, nếu có, để xử lý theo quy định. Việc xác định trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ căn cứ vào kết quả điều tra và các chứng cứ được thu thập theo trình tự pháp luật.

Vụ án cũng cho thấy nguy cơ một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh giang hồ, gây dựng thanh thế và tìm kiếm lợi nhuận từ sự tò mò của cộng đồng. Khi những nội dung bạo lực được dàn dựng dưới hình thức giải trí và liên tục xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến, ranh giới giữa hành vi lệch chuẩn và hình tượng được tung hô có thể trở nên khó phân biệt đối với một bộ phận người xem. Đây là vấn đề đặt ra không chỉ đối với công tác quản lý nội dung trên mạng mà còn đối với trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trong việc tuân thủ pháp luật.

Công an TP Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm liên quan đến vụ án. Song song với hoạt động điều tra, lực lượng công an tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, không chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền những nội dung sai sự thật, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm chỉ vì tò mò hay muốn tăng tương tác. Khi phát hiện những nội dung nghi vấn, người dân cần lưu giữ thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.