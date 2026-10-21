Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến vợ chồng Hải Sapa TV

Hai bị can trên là kế toán và thủ quỹ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) do Phạm Văn Hà làm Giám đốc.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu của công ty, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Đỗ Kim Chung và Lê Thanh Hiển tại cơ quan công an. Ảnh BCA.

Trước đó, ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) điều tra vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa dối khách hàng. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 3 bị can.

Trong đó, Vũ Hoàng Hải bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng. Hai bị can Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra, năm 2022, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay”.

Sản phẩm này do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng lại được quảng cáo là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.