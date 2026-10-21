Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Thi hành quyết định Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hiển. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển, sinh năm 1981 và Đỗ Kim Chung, sinh năm 1992 cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai là kế toán và thủ quỹ của Công ty Hoàng Nam về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung là kế toán và thủ quỹ đã có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che dấu doanh thu của Công ty Hoàng Nam gây thiệt hại cho nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.