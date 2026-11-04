Bắt tạm giam hai chú cháu tổ chức sòng bạc thu tiền xâu

Các bị can Hồng, Tùng, Sang (từ trái qua).

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bành Ngươn Tùng (48 tuổi) và Bành Thanh Sang (31 tuổi), cùng trú xã Mỹ Đức, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Ánh Hồng (60 tuổi), cùng địa phương, để điều tra về hành vi gá bạc.

Trước đó, trưa 18/2, tại tổ 19, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Mỹ Đức bắt quả tang 15 người đang tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, đá gà ăn thua bằng tiền.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Tùng đứng ra tổ chức sòng bạc để thu tiền xâu. Địa điểm đánh bạc do Hồng cho thuê, với mức tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/ngày.

Tùng còn thuê người tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực gần sòng tài xỉu để thu hút người chơi. Đồng thời, Tùng thuê cháu ruột là Sang phụ giúp tổ chức đánh bạc, trả công 200.000 đồng/ngày.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.