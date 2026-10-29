Bắt tạm giam giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở Đà Nẵng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Tp.Đà Nẵng phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với ông Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: Công an Tp.Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (địa chỉ số 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) do ông Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) làm Giám đốc. Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông và không được cấp phép liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trương Văn Thiên Tư bị xác định đã tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi. Học sinh học 5 ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều, với mức học phí từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định ông Trương Văn Thiên Tư đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, đưa ra thông tin sai sự thật, thổi phồng về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh. Từ đó, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang theo học chương trình Prinberk Academy tại trung tâm, dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Đà Nẵng đề nghị các phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Để phục vụ điều tra, Công an Tp.Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, hoặc điều tra viên Lê Kim Thành Công (0938.327.594) để cung cấp thông tin.