Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân dạy chương trình phổ thông trái phép

Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân. Ảnh: Công an Thành phố Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng ngày 29/10 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Trương Văn Thiên Tư (sinh năm 1970) làm Giám đốc. Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông và không được cấp phép liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trương Văn Thiên Tư bị xác định đã tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi. Học sinh học 5 ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều, với mức học phí từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định ông Trương Văn Thiên Tư đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, đưa ra thông tin sai sự thật, thổi phồng về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh. Từ đó, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang theo học chương trình Prinberk Academy tại trung tâm, dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đề nghị các phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị những cá nhân có liên quan sớm liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.