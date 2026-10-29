Bắt tạm giam Giám đốc trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Ngày 29.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trương Văn Thiên Tư

Theo tài liệu điều tra, Trương Văn Thiên Tư thành lập Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức Giám đốc. Trung tâm này được Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, nhưng không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hoặc liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5 - 16 tuổi.

Theo chương trình của trung tâm, học sinh học 5 ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày hai buổi sáng và chiều. Mức học phí được đưa ra từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình hoạt động, Tư bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, đồng thời đưa ra những thông tin sai sự thật, thổi phồng về chương trình Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường đang giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang học chương trình Prinberk Academy tại trung tâm. Hoạt động này dẫn đến vi phạm các quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin.

Phụ huynh có thể đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng tại số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Kim Thành Công qua số điện thoại 0938.327.594 để cung cấp thông tin.

Cơ quan điều tra cho biết, nếu hết thời hạn thông báo mà không có người đến trình báo, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.