Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, tháng 5/2025, Trần Như Long đưa ra thông tin gian dối về việc mượn máy móc đưa về nhà máy tại Cần Thơ để phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.
Tin tưởng Long, một Phó Giám đốc Công ty tại TP Hồ Chí Minh đã đồng ý cho mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET và một máy tách màu trong thời hạn 2 tháng. Tổng trị giá tài sản xác định là hơn 6,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận và vận chuyển tài sản về Cần Thơ, Long không dùng vào mục đích như đã cam kết mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ số máy móc lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Nguồn CAND: https://cand.vn/bat-tam-giam-giam-doc-lua-dao-chiem-doat-tai-san-post827435.html