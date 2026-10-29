Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Hồ Thị Kiểng. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Hồ Thị Kiểng đã đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng.

Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ (thường trú phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) từ năm 2021 đến tháng 7/2023. Cụ thể, đối tượng Kiểng đưa ra thông tin cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông Đ giao tiền và hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm. Để tạo sự tin tưởng, Kiểng chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng thể hiện số lượng, giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không phát sinh giao dịch. Tin tưởng các chứng từ này, ông Đ đã nhiều lần giao tiền nhưng Kiểng không thanh toán theo thỏa thuận, chiếm đoạt số tiền hơn 17,2 tỷ đồng.

Đối với ông T.C.H (thường trú Thành phố Hồ Chí Minh), Kiểng nhận tiền để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc Nam nhưng không thực hiện đúng cam kết. Kiểng mua đất không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H với giá thấp hơn số tiền đã nhận; số tiền còn lại Kiểng không hoàn trả. Tổng số tiền Kiểng chiếm đoạt của ông H được xác định hơn 17,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc Hồ Thị Kiểng ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi đã nhận tiền đặt cọc. Nội dung này đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hồ Thị Kiểng. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của bị can cùng những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Cà Mau thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hồ Thị Kiểng khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau (địa chỉ trụ sở Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; gặp Trực ban hình sự) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0949.479.697 (gặp Trung tá Đoàn Văn Đúng, điều tra viên thụ lý vụ án) để cung cấp tài liệu và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.