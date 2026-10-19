Bắt tạm giam đối tượng vay tiền rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định: cuối năm 2022, Lệ đã vay của bà H.T.L. (trú tại TDP Phú Lộc, xã Bình Sơn) nhiều lần với tổng số tiền 410 triệu đồng, để phục vụ việc kinh doanh và tiêu xài cá nhân. Khi đến hạn thanh toán, Lệ đã trốn khỏi địa phương và cắt liên lạc với bà L. để trốn tránh việc trả nợ.

Tống đạt các quyết định TTHS đối với Trịnh Thị Phương Lệ

Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm Trịnh Thị Phương Lệ để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Trước sự truy tìm của cơ quan Công an và biết trước sau rồi cũng bị phát hiện, ngày 20/9, Lệ đã từ TP.Hồ Chí Minh về trình diện tại Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS). Tuy nhiên khi làm việc, Lệ còn quanh co để che giấu hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của bà H.T.L., nhưng trước các chứng cứ chặt chẽ của các điều tra viên đưa ra, đã buộc đối tượng phải nhận tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.