Bắt tạm giam đối tượng tiền án, tiền sự mang kiếm đập phá tài sản, quay clip đăng lên mạng xã hội để thách thức

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Minh Nhựt.

Huỳnh Văn Minh Nhựt là đối tượng mang kiếm đến nơi ở của người khác để đe dọa, đập phá tài sản, sau đó quay video đăng lên mạng xã hội Facebook nhằm thách thức. Đối tượng Nhựt có 2 tiền án về tội: “Cố ý gây thương tích” và 3 tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook có tên “Không Cần Biết” đăng tải các video có nội dung bạo lực, thể hiện hành vi đe dọa, đập phá tài sản, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an tiến hành xác minh, làm rõ người thực hiện hành vi là Huỳnh Văn Minh Nhựt. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội

Theo đó, khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ việc, Nhựt phát hiện tài khoản Facebook “Văn Quý Lộc” đăng nội dung mà Nhựt cho rằng xúc phạm, bôi nhọ danh dự chị H., người thân của Nhựt. Sau khi liên lạc yêu cầu chủ tài khoản “Văn Quý Lộc” xin lỗi nhưng không đạt kết quả, hai bên tiếp tục có những bình luận mang tính thách thức trên Facebook.

Tối 12-10, Nhựt thuê ô-tô, mang theo một cây kiếm đến nơi Lộc thuê ở phường Hội An (TP Đà Nẵng) để tìm gặp. Tại đây, Nhựt đạp cửa, dùng kiếm đâm, chém vào cửa sắt, đồng thời chửi bới và yêu cầu Lộc ra gặp mặt. Khi không gặp được Lộc, Nhựt nhặt một viên gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô-tô đậu trước tiệm giặt ủi của Lộc.

Quá trình gây rối trật tự công cộng, Nhựt quay video rồi đăng lên tài khoản Facebook “Không Cần Biết”.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hành vi, Nhựt nhờ một người đi đường dùng điện thoại quay lại rồi sử dụng tài khoản Facebook “Không Cần Biết” đăng tải video lên mạng xã hội. Hai video đăng trên tài khoản Facebook “Không Cần Biết” đã thu hút hàng trăm lượt thích, hàng chục lượt bình luận và hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ, khiến vụ việc lan truyền trên không gian mạng.

Không dừng lại ở đõ, Nhựt tiếp tục đến Nhà nghỉ T.N (cơ sở kinh doanh của gia đình Lộc tại phường Điện Bàn), tại đây Nhựt cầm kiếm đứng trước nhà nghỉ tiếp tục la hét, thách thức Lộc ra gặp mặt. Nhựt còn tự ý mở cửa nhà nghỉ, đi lên tầng 2, dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ khi không mở được cửa.

Đến sáng 13-10, Nhựt tiếp tục quay lại nhà nghỉ, gặp cha mẹ Lộc và đe dọa nếu Lộc không xin lỗi thì gia đình phải tự chịu hậu quả. Sau đó, khi tiếp tục thấy các nội dung trên Facebook mà đối tượng cho là thách thức mình, Nhựt cầm kiếm đi tìm Lộc với mục đích đánh người thì bị lực lượng Công an triệu tập về làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp Viện KSND khu vực 10 và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Cơ quan chức năng tạm giữ 1 cây kiếm, 1 ô tô BKS 43B-307.xx bị đập vỡ kính chắn gió phía sau và có dấu hiệu hư hỏng xung quanh, một mô tô BKS 92L1-088.xx cùng các đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Căn cứ tài liệu đã củng cố, ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Huỳnh Văn Minh Nhựt về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời tiến hành mở rộng vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý các hành vi khác theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan Công an, vụ việc là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng khi để mâu thuẫn trên mạng xã hội dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật ngoài đời thực. Mọi hành vi sử dụng hung khí đe dọa người khác, đập phá tài sản, xâm phạm chỗ ở hoặc đăng tải nội dung bạo lực nhằm thách thức, kích động đều có thể gây ảnh hưởng đến ANTT và sẽ bị pháp luật xử lý theo quy định.