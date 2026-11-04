Bắt tạm giam đối tượng 'Tham ô tài sản' tại 1 cửa hàng ở Châu Đốc

Trước đó, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Trần Thanh Nhàn giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của 1 cửa hàng chuyên về các sản phẩm dành cho mẹ và bé ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nhàn tự ý lấy hàng hóa, cụ thể là mặt hàng sữa, bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền trên 348 triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc.