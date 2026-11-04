Bắt tạm giam đối tượng 'Tham ô tài sản' tại 1 cửa hàng ở Châu Đốc
Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2004, ngụ phường Thới Long, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.
Trước đó, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Trần Thanh Nhàn giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của 1 cửa hàng chuyên về các sản phẩm dành cho mẹ và bé ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nhàn tự ý lấy hàng hóa, cụ thể là mặt hàng sữa, bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền trên 348 triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-tam-giam-doi-tuong-tham-o-tai-san-tai-1-cua-hang-o-chau-doc.html