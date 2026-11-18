Theo điều tra, Chau Phi sinh sống cùng gia đình bên vợ tại ấp Sà Lôn, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. Khoảng 13h ngày 8/11, Chau Phi đang nhậu tại nhà của Chau Chha Ni (SN 1992, là chú họ bên vợ của Phi). Trong lúc nhậu, hai vợ chồng Ni xảy ra mâu thuẫn thì được Phi can ngăn. Hai chú cháu tiếp tục nhậu một lúc nữa rồi Phi đi về nhà.

Đến 16h30 cùng ngày, Ni điều khiển xe mô tô mang theo 1 cây dao tìm đến nhà của Phi để chém Phi. Nghe thấy Ni lớn tiếng trước nhà, Phi lấy một con dao trong bếp đi ra gặp Ni. Thấy Phi đi ra, Ni yêu cầu Phi quỳ xuống xin lỗi nhưng Phi không đồng ý, hai bên lao vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Phi dùng dao đâm, chém Ni rồi kêu người thân đưa Ni đi cấp cứu. Đến khoảng 23h cùng ngày, Ni tử vong tại Bệnh viện đa khoa An Giang.

Phi đến Công an xã Ô Lâm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.