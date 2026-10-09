Bắt tạm giam đối tượng nổ súng bắn người giữa đường

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh:CA)

Ngày 9/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ tại khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Tuấn có vay mượn của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, ngụ phường Trảng Bom) với số tiền khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Thay vì giải quyết theo pháp luật, Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Sau đó, khi Tuấn đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh Nguyên chạy xe bám theo phía sau.

Bất ngờ, Tuấn rút súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía anh Nguyên với vết thương ở ngực trái và bắp tay phải với tỷ lệ thương tật 4%. Sau khi gây án, Tuấn nhanh chân tẩu thoát.

Mới đây, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã bắt được Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.