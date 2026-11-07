Bắt tạm giam đối tượng lừa hơn 11 tỷ đồng bằng thủ đoạn khó ngờ

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Hồng Thái (45 tuổi, ngụ khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Đào Hồng Thái. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Thái biết chị Đ.T.V. (53 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận, TPHCM) có nhu cầu mua nhà ở nước ngoài để người thân sinh sống. Thái cùng em gái là Đ.T.T.T. (đang định cư ở nước ngoài) nhận tìm mua nhà giúp chị V.

Tin tưởng Thái, trong khoảng thời gian từ ngày 11/4 - 23/4/2025, chị V. đã nhiều lần chuyển tiền cho người đàn ông này hơn 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà như đã thỏa thuận mà sử dụng toàn bộ số tiền nhận được vào mục đích cá nhân. Đến nay, Thái không có khả năng hoàn trả số tiền đã nhận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ án.