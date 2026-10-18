Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu 'Hằng Du Mục' để trục lợi

Từ công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ. Sun Yupeng (Tôn Bằng) là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Sun Yupeng (Tôn Bằng).

Quá trình điều tra xác định, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo - Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao cho con ruột là Nguyễn Thị Thái Hằng (Tiktoker Hằng Du Mục) để kinh doanh bán hàng thông qua ứng dụng Tiktok.

Một số sản phẩm táo đỏ của Công ty Dịch Dương.

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng với vợ cũ là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Sun Yupeng biết rõ nhãn hiệu “Hằng Du Mục” do ông Nguyễn Công Hảo đăng ký chủ sở hữu nhãn hiệu và Sun Yupeng không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ 3 để sản xuất nếu chưa có chấp thuận chủ nhãn hiệu, không được phép sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi ủy quyền.

Công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc khi khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được người tiêu dùng biết đến trước đó, Sun Yupeng (Tôn Bằng) đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được phép của ông Nguyễn Công Hảo.

Các thùng hàng táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục” không xuất trình được hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương, địa chỉ số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, do Sun Yupeng làm người đại diện pháp luật. Kết quả, Công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ thương hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.