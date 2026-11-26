Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phối hợp với Công an phường Cái Vồn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với La Hồng Minh (SN 1980, ngụ khóm 1, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự; gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 19/6/2026, do xảy ra mâu thuẫn, La Hồng Minh và Đặng Văn Chơn (SN 1991, cùng ngụ khóm 1, phường Cái Vồn) đã gọi thêm nhiều người đến để giải quyết vụ việc.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với La Hồng Minh (Ảnh: CACC)

Những người được gọi đến gồm Nguyễn Thành Nhớ (SN 1994), Nguyễn Văn Cường (SN 1984), Nguyễn Văn Thiện (SN 1986), cùng ngụ khóm Đông Lợi, phường Đông Thành; Đặng Văn Lý (SN 1987) và Đặng Văn Út (SN 1972), cùng ngụ khóm 1, phường Cái Vồn.

Trong quá trình xô xát, Minh sử dụng dao tự chế gây thương tích cho Đặng Văn Chơn. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Chơn là 13%.

Liên quan vụ việc, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can gồm: Đặng Văn Chơn, Nguyễn Thành Nhớ, Đặng Văn Lý, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thiện và Đặng Văn Út về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.