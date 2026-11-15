Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Long (sinh năm 1987, trú Tổ dân phố Thống Nhất, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Anh Long lúc bị bắt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1-10, Nguyễn Anh Long đã có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trú phường Ba Ngòi. Nạn nhân đã lớn tuổi và gặp khó khăn trong vận động. Theo cơ quan công an, Nguyễn Anh Long không có nghề nghiệp ổn định, có 3 tiền án về các tội hiếp dâm, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.