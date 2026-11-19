Bị can Lâm Quang Bảo tại cơ quan Công an. (Ảnh:CACC)

Ngày 19/11/2026, Công an TP Đồng Nai cho biết, đã tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lâm Quang Bảo để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trước đó vào khoảng 20h30’ ngày 31/8/2026, tại quán “Lẩu dê 008”, thuộc thôn Bình Thắng, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai, P.V.H. và L.P.B. đang ngồi uống bia thì Lâm Quang Bảo cầm ly thủy tinh có chứa bia đến. Trong lúc nói chuyện, Bảo bất ngờ hất bia vào mặt P.V.H, rồi dùng ly thủy tinh đập vào đầu P.V.H. gây thương tích.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Quang Bảo để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.