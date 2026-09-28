Bắt tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng có hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Đ.G.B (sinh ngày 07/02/2008, trú tại thôn Tà Pa, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) được xác định đã có hành vi giao cấu với cháu Đ.T.V (sinh ngày 01/5/2011).

Đ.G.B tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Quá trình điều tra cho thấy, Đ.G.B đã thực hiện hành vi vi phạm hai lần. Lần thứ nhất xảy ra vào khoảng tháng 4/2026 tại thôn Tà Vinh, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi; lần thứ hai diễn ra vào ngày 19/7/2026 tại thôn Thế Long, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định bị hại là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Hành vi của Đ.G.B đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đ.G.B theo đúng quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh.