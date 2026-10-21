Bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng

Mặc dù trên các phương tiện truyền thông phát đi nhiều cảnh báo của cơ quan Công an về những thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao”, nhưng thời gian qua vẫn còn rất nhiều thanh thiếu niên do nhiều hoàn cảnh khác nhau ở các địa phương vẫn sa vào lưới lừa đảo của đám buôn người. Các đối tượng buôn người thường thông qua mạng xã hội hẹn nạn nhân đến một điểm nào đó gần các cửa khẩu rồi tìm cách đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia qua đường mòn, lối mở, sau đó bán cho các ông chủ cầm đầu tập đoàn lừa đảo. Nắm được tình hình này, Công an tỉnh Tây Ninh đã thường trực triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và chỉ tính từ đầu tháng 7/2026 đến nay đã giải cứu thành công hàng chục trường hợp chưa kịp xuất cảnh; phối hợp với Công an nước bạn tiếp nhận 461 công dân bị phía nước ngoài trục xuất...