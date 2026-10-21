Bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ngày 20-10 cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Tạo (1984, trú phường Bắc Gianh, Quảng Trị) để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo hồ sơ vụ việc, chiều 17-9-2026, Lê Văn Tạo cầm dao đi trên đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc phường Bắc Gianh) và có hành vi chửi bới, đe dọa và chặn xe mô-tô của người đang lưu thông. Hành vi trên xảy ra tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Lê Văn Tạo về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-tam-giam-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-post359745.html