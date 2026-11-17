Cơ quan Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Hương (X). Ảnh: CAPT

Ngày 14-11, Công an tỉnh Phú Thọ đã có thông tin về việc khởi tố bị can trong vụ án kinh doanh đa cấp trái phép liên quan hệ thống Bitharvest. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương (1965, trú phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh) về hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3-2025, Nguyễn Thanh Hương móc nối với một người nước ngoài có tên Hugo (quốc tịch Malaysia) để đưa hệ thống Bitharvest vào phát triển tại Việt Nam. Hương giữ vai trò đứng đầu hệ thống, trực tiếp tổ chức phát triển mạng lưới, lôi kéo người tham gia và xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình.

Khoảng tháng 4-2025, thông qua Đặng Bích Th. (1974, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), Hương tiếp tục giới thiệu dự án Bitharvest, vận động chị Trần Thị Thanh N. (1977, cùng địa phương) tham gia đầu tư. Chị N. đã chuyển cho Th. 1,28 tỷ đồng để mua các thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu.

Sau khi nhận tiền, Th. hướng dẫn chị N. lập tài khoản mang tên “NGANBTC” thông qua mã giới thiệu của mình. Tài khoản này được kết nối vào hệ thống theo mô hình nhiều tầng, trong đó tài khoản của Th. nằm dưới tài khoản của Hương. Người tham gia được giới thiệu phải tiếp tục vận động, lôi kéo người khác mua thiết bị để được hưởng hoa hồng từ hệ thống.

Đến ngày 3-10-2025, khi không thể rút tiền khỏi hệ thống, chị N. liên hệ với Th. và Hương nhưng được thông báo công ty đang bị tấn công mạng. Sau đó, hai người này chặn các kênh liên lạc, khiến chị N. không thể tiếp tục liên hệ. Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện hệ thống Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 23-9-2026, Phòng An ninh mạng- Công an tỉnh Phú Thọ, đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Nguyễn Thanh Hương đã gây thiệt hại cho 3 cá nhân, gồm: chị Trần Thị Thanh N., chị Phạm Thị H. (1993, trú xã Gia Lâm, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh T. (1994, trú phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang). Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỷ đồng trở lên, thiệt hại gây ra cho người khác từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương để điều tra về hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.