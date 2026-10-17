Bắt tạm giam đối tượng dùng dao đâm người rồi bỏ trốn

Ngày 17/10/2026, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Cường (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đỗ Văn Cường tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CAPT

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h15’ ngày 11/10, do mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Văn Cường đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Thái H. (SN 1988, trú tại thôn Phùng Nguyên, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Hậu quả, anh H. bị ba vết thương sâu tại vùng bụng, đùi phải và hố chậu trái, mất nhiều máu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Sau khi gây án, Cường mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời tổ chức truy tìm, truy vết đối tượng nhằm nhanh chóng phát hiện, bắt giữ, không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc gây ra những vụ việc nguy hiểm khác.

Sau gần 48 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định được nơi đối tượng đang lẩn trốn, nhanh chóng tổ chức khống chế, bắt giữ, bảo đảm an toàn, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Văn Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Cường để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.