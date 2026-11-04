Bắt tạm giam đối tượng dùng dao 'Cố ý gây thương tích' cho 2 người

Công an xã Thạnh Hóa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dây. (Ảnh:CACC)

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dây (SN 1975, ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về tội “Cố ý gây thương tích”, được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó Phạm Văn Dây đang ngồi nhậu tại khu vực bờ đất thuộc ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh thì P.V.C. (SN 1986, ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) cùng với P.V.H.G.(SN 1989, ngụ ấp Tân Kiều, xã Đốc Bình Kiều, tỉnh Đồng Tháp) đến gặp Dây.

Tại đây, giữa các bên xảy ra cự cãi, sau đó G. cùng C. xông đến dùng tay đánh Dây. Bị đánh, Dây sử dụng một con dao loại dao Thái Lan (có sẵn trong túi quần áo của Dây) đâm, gây thương tích cho C. và G. Cả hai sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Qua quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và lấy lời khai những người có liên quan, Cơ quan Công an xác định Dây là người thực hiện hành vi dùng dao gây thương tích cho C. và G.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Dây đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa các bên.

Theo kết quả giám định, P.V.C. bị thương tích với tỷ lệ 27%, P.V.H.G. bị thương tích với tỷ lệ 01%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dây để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.