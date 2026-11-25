Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn cá nhân về vấn đề tiền lương, khoảng 20h ngày 14/7/2026, khi chị Phạm Thị Kim Hương, Giám đốc Công ty NHHTMDV Ý Nhân (Công ty Ý Nhân) và anh Vũ Minh Triều, Phó Giám đốc công ty đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên thì bất ngờ bị Nguyễn Bảo Sang (SN 2005, cư trú phường Long Xuyên), Lê Minh Tâm (cùng là nhân viên Công ty Ý Nhân) và Nguyễn Thị Bích Thuỷ (SN 1986, vợ của Tâm) chặn đánh.

Cán bộ Công an làm việc với Lê Minh Tâm.

Tại đây, Tâm, Sang và Thuỷ đã dùng tay, mũ bảo hiểm nắm kéo và đánh anh Triều, chị Hương. Cán bộ Công an phường kịp thời ra can ngăn và mời về trụ sở làm việc. Theo kết luận giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với anh Triều và chị Hương mỗi người 3%.

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang, Tâm và Thuỷ về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Trong quá trình điều tra, Công an phường Long Xuyên đã nhiều lần gửi giấy triệu tập để làm việc nhưng Tâm không chấp hành. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tâm.