Bắt tạm giam đối tượng cướp tài sản của cụ bà 85 tuổi

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22/9, bà Dương Thị Sen (sinh năm 1941, đang ở một mình tại nhà riêng ở số 1, ngõ 8 Lê Thành Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) thì bị Ngô Chí Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (sinh năm 2008, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) xông vào nhà. Thanh dùng khăn bịt miệng, đánh vào vùng mặt bà Sen, sau đó cùng Như chiếm đoạt một nhẫn vàng, điện thoại di động và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 13,765 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền trả tiền phòng đúng hạn, Thanh và Như đã bàn bạc, nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền thanh toán.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Hồng Như và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.