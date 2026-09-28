Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tập trung rà soát, xác minh, làm rõ các đối tượng nghi vấn.

Bắt tạm giam đối tượng cho vay với lãi suất 450%/năm (ảnh CA)

Qua xác minh, Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú tại phường Tương Mai, Tp. Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Đáng chú ý, đối tượng từng bị TAND quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng (cũ) xử phạt 18 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vào năm 2022, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12/2022.

Mãn hạn tù, Đăng quay về Hà Nội sinh sống. Đến tháng 9/2025, Đăng quay lại Đà Nẵng, cư trú tại tổ dân phố Quảng Hậu, phường Điện Bàn Đông nhưng không thực hiện đăng ký lưu trú và có những biểu hiện nghi vấn trong hoạt động tài chính. Đối tượng có tiền án về cho vay lãi nặng cùng với những hành vi bất minh đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của trinh sát.

Theo kết quả điều tra, để tìm kiếm khách vay tiền, Đăng thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội với các nội dung như: “Giải pháp tài chính khu vực Đà Nẵng”, “Tài chính linh hoạt 24/7”, “Hỗ trợ tài chính linh hoạt 24/7”, “Tài chính Đà Nẵng”... Khi có người liên hệ, Đăng trực tiếp tư vấn, thỏa thuận khoản vay với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, chỉ cho người đang sinh sống tại khu vực Đà Nẵng vay.

Mỗi khoản vay có thời hạn góp trong 26 ngày với mức lãi 30%/26 ngày, tương đương hơn 450%/năm. Ngoài ra, đối tượng còn thu trước 2 ngày tiền góp và thu thêm từ 5% đến 10% phí dịch vụ tùy từng trường hợp.

Để kiểm soát người vay, Đăng trực tiếp giao tiền tại nhà, nơi làm việc hoặc địa điểm kinh doanh, đồng thời yêu cầu quay video quá trình giao nhận tiền. Đối với người kinh doanh, đối tượng còn yêu cầu cung cấp video cửa hàng và giấy đăng ký kinh doanh. Hằng ngày, Đăng đi xe máy đến gặp người vay để thu tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản.

Khi người vay chậm trả hoặc không trả đúng hạn, Đăng thường xuyên gọi điện gây sức ép, đe dọa, đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc trực tiếp tìm đến nơi ở, nơi kinh doanh để để gây sức ép, yêu cầu người vay trả tiền.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 9/2025 đến nay, Nguyễn Hải Đăng đã cho hơn 50 người trên địa bàn Tp. Đà Nẵng vay với hơn 300 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính bước đầu xác định là hơn 300 triệu đồng.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 22/9, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú phường Tương Mai, Tp. Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.