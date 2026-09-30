Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD rồi bỏ trốn

Đối tượng Trần Văn Quân tại cơ quan công an. Ảnh: THÀNH CA

Theo thông tin điều tra, ông W.Q. (SN 1996, người nước ngoài) từng nhiều lần nhờ Quân đổi ngoại tệ. Ngày 13/9/2026, ông W.Q. liên hệ với Quân qua WeChat, đề nghị đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc và chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình.

Trưa cùng ngày, Quân lái ô tô đến nơi ở của ông W.Q. tại phường An Hải để nhận tiền. Quân nói chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người đổi rồi mới chuyển lại. Tin tưởng do đã giao dịch nhiều lần, ông W.Q. đồng ý và cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt, chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông W.Q. trên WeChat rồi lái ô tô vào Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) để lẩn trốn.

Ngày 17/9, tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét, xác định nơi Quân lẩn trốn và phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ.

Kiểm tra ba lô Quân mang theo, lực lượng công an phát hiện 30.000 USD. Tại cơ quan công an, Quân khai nhận hành vi chiếm đoạt số tiền này của ông W.Q.

Tang vật tạm giữ gồm 30.000 USD, một ô tô Mazda CX5, một điện thoại di động cùng một số vật dụng, giấy tờ liên quan. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý.