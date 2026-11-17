Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ hành vi đăng tải, phát tán các video liên quan của Phan Hiếu Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”.

Bị can Phan Tấn Thành (Facebook “Thành Lê Lai”) tại cơ quan điều tra.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện các video đăng trên Facebook “Thành Lê Lai” có nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Cơ quan CSĐT Công an thành phố xác định Phan Tấn Thành (SN 1977, thường trú tại phường Bến Thành) là người tạo lập, sử dụng Facebook trên.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Phan Tấn Thành khai đã tự quay video và đăng tải. Phan Tấn Thành thừa nhận những nội dung trong video là xuyên tạc, không có thật, do bản thân tự tưởng tượng, bịa đặt rồi quay thành video. Mục đích là tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Phan Hiếu Thịnh (TikTok “Hảo Hán Mini”) bị bắt tạm giam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành về “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Phan Hiếu Thịnh (SN 2002, cư trú tại xã Nhà Bè) là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, tên định danh @haohanminivietnam. Theo kết quả xác minh, Phan Hiếu Thịnh đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành. Đồng thời, Thịnh đăng tải nhiều video có lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Phan Hiếu Thịnh khai khoảng tháng 9/2026 đã theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, tải các video về điện thoại, sau đó sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” để đăng lại, kèm theo các tiêu đề liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, các video đã thu hút lần lượt khoảng hàng chục ngàn, cá biệt có video thu hút hơn 150 ngàn lượt xem.

Phan Tấn Thành và Phan Hiếu Thịnh khai nhận hành vi với cán bộ điều tra.