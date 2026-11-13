Bắt tạm giam diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo, ca sĩ Kim Ny Ngọc

Từ trái sang, các bị can: Vinh K5, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Dương Chấn Huy

Ngày 13/11, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố 11 bị can về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp và đồng phạm.

Trong số này, 10 người bị bắt tạm giam, gồm: Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy), Phạm Tấn Phúc (Tấn Bo), Nguyễn Lê Hoàng (Hoàng Mèo), Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc), Nguyễn Thanh Liêm (Hào), Lê Hoàng Quốc Vinh (Vinh K5), Nguyễn Thanh Nhã (Thánh Lạc Trôi), Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ. Bị can Nguyễn Ngọc Mãi (Mai Tiger) được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo cơ quan điều tra, Trịnh Minh Tâm là người đầu tư, tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe" nhằm quảng bá hình ảnh cá nhân và 2 ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn, cùng xây dựng kịch bản, lựa chọn bối cảnh, trang phục và tổ chức quay dựng.

Biết Nguyễn Tuấn Hiệp có hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm mời người này đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà riêng và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh quay phim. Hiệp đồng ý tham gia và rủ thêm nhiều đàn em góp mặt nhằm quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên mạng.

Phim có khoảng 40-50 người tham gia, với nhiều cảnh các nhóm sử dụng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn và thu tiền bảo kê tại bến xe. Sau khi hoàn thiện, phim được đăng tải lên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định Trịnh Minh Tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thanh Liêm phụ trách đạo diễn, biên tập và hoàn thiện sản phẩm. Huỳnh Văn Dạn viết kịch bản ban đầu, làm phó đạo diễn; Nguyễn Ngọc Mãi đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất và tham gia diễn xuất. Các bị can còn lại, trong đó có Tấn Bo, Hoàng Mèo và Kim Ny Ngọc, bị cáo buộc trực tiếp tham gia diễn xuất trong phim.

Trước đó, Công an TPHCM đã bắt Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 13 người khác để điều tra các hành vi liên quan đến đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng, cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra, Hiệp cùng đồng phạm từng dàn dựng nhiều video, phim ngắn mang chủ đề "anh em giang hồ", xây dựng hình ảnh nhóm có đông đàn em, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan điều tra cũng xác định Hiệp cùng hai người khác tham gia cho vay với lãi suất 10% mỗi tháng, tương đương 120% mỗi năm.

Hiện vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.