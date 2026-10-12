Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 70 tỷ đồng

Ngày 12/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Trạng (SN 1979, ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trạng từng là nhân viên Ngân hàng, chi nhánh tại khu vực Trà Vinh.

Năm 2023, do cần tiền trả nợ, Trạng đã lợi dụng vị trí công tác và các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với các bị hại.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Trạng.

Trạng đưa ra thông tin gian dối rằng có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thời gian đầu, Trạng trả cả gốc và lãi đúng hạn nên các bị hại tin tưởng.

Từ đầu tháng 3 đến tháng 4/2026, Trạng vay của các bị hại tổng số tiền 73,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng mà Trạng dùng để trả các khoản nợ cá nhân và mất khả năng chi trả.

Trước thời điểm bị bắt tạm giam vài tháng, Trạng đã bị cho thôi việc tại chi nhánh ngân hàng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.