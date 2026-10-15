Bắt tạm giam cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lương Phú Quới (SN 1991, trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2020 đến ngày 16/5/2025, Quới giữ chức giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang. Do nợ nần nhiều người, không có khả năng chi trả, Quới đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lương Phú Quới. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, ngày 12/12/2024, do tin tưởng Quới, ông Đ.V.M. (trú xã Tây Phú, tỉnh An Giang) đã cho người này vay 1,2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Tuy nhiên, Quới đã sử dụng số tiền trên để trả nợ, sau đó bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra quyết định truy tìm Quới.

Đến ngày 8/10, lực lượng công an An Giang phát hiện Quới tại tỉnh Đồng Nai nên áp giải đối tượng về địa phương làm việc. Tại cơ quan công an, Quới thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến Lương Phú Quới đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên Huỳnh Văn Vương qua số điện thoại 0968.941.901.