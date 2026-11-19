Trước đó Phòng An ninh mạng Công an thành phố đã phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực. Vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Thế Trường bị bắt tạm giam.

Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng đã tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok “Natipong SritongIn”. Trường đã tự quay và đăng tải nhiều đoạn video clip với lời lẽ thô tục, thách thức người xem, có lời lẽ đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời.

Một trong những clip của Nguyễn Thế Trường trên trang mạng TikTok.

Chỉ rà soát ngẫu nhiên 5 video, Cơ quan Công an xác định các đoạn video này đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ. Cơ quan chức năng xác định các video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội.

Nguyễn Thế Trường tại cơ quan điều tra.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng các video trên để tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok nhằm kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo và Trường đã nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi các vật phẩm ảo này.

Công an thành phố cũng đề nghị người dân khi phát hiện video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực, hãy lưu đường dẫn, sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an nơi gần nhất. Không đăng lại video hoặc chia sẻ đường dẫn công khai khiến nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền.