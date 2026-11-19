Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ngụ phường Hiệp Bình) để tiếp tục điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh mạng Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực. Vụ việc sau đó được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra.

Qua xác minh, Công an xác định Trường là người tạo lập và sử dụng tài khoản này. TikToker này bị cáo buộc tự quay, đăng nhiều video với lời lẽ thô tục, thách thức người xem và đe dọa những người bình luận nếu gặp ngoài đời.

Theo Công an TPHCM, chỉ qua rà soát ngẫu nhiên 5 video trên tài khoản, cơ quan chức năng xác định các clip đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Công an cho rằng, các video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận cố ý đăng những video này nhằm tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến trên TikTok để kiếm tiền.

Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo cho người sáng tạo nội dung. Trường khai nhận, đã nhận tiền từ nền tảng sau khi quy đổi các vật phẩm này. Công an TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng nội dung kích động, cổ xúy bạo lực để câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi.