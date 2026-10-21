Bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn về tội đánh, hành hạ 2 con ruột

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội: "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình", quy định tại khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an phát hiện vụ việc có dấu hiệu ngược đãi, hành hạ trẻ em xảy ra tại thôn Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.

Bùi Văn Tuấn bị khởi tố. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Nạn nhân là 2 cháu gái B.H.T (11 tuổi) và B.T.P.M (9 tuổi), cùng trú tại địa phương.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, trong thời gian dài sinh sống cùng 2 con gái ruột, Bùi Văn Tuấn đã nhiều lần có hành vi chửi bới, đánh đập, hành hạ các cháu cả về thể chất và tinh thần.

Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây tổn hại đến tâm lý, sự phát triển của trẻ em, xâm phạm quyền được bảo vệ của các cháu.

Các vết bầm tím trên cơ thể cháu bé bị chính bố đẻ gây ra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Tuấn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Trẻ em có quyền được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện. Mọi hành vi bạo lực, ngược đãi, xâm hại trẻ em đều cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi hoặc xâm hại trẻ em cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em.