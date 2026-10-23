Bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Trước đó, ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, theo Điều 227 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Bốn bị can gồm Phùng Sơn Hải (SN 1969), Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972), nhân viên công ty này; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889; và Lê Anh Tuấn (SN 1993), Phó Tổng Giám đốc công ty.

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Bùi Trọng Nghĩa, SN 1983, HKTT: Thôn Vôi, xã An Nghĩa, - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 22/10/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc (SN 1971), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình (cũ); Đinh Thanh Tùng (SN 1973), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ); và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983), Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim. Các bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Anh Tuấn, SN 1993, HKTT: phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Cơ quan CSĐT thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Đinh Thanh Tùng - SN1973, HKTT: Thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cũ). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, trên địa bàn xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. Để xử lý tình trạng này, UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh, việc hạ tải nhằm phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp phát sinh khoáng sản dư thừa trong quá trình xử lý sạt lở, địa phương phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý phù hợp; khối lượng đất dư thừa phải được tập kết tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý và xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động bố trí.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của đối tượng Đinh Thanh Tùng - SN1973, HKTT: Thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cũ). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, mặc dù đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, Đảng ủy và UBND xã Hợp Kim không thực hiện đúng phương án xử lý sạt lở, hạ tải theo quy định. Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với hai doanh nghiệp nêu trên lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa, trong khi thực tế không có dự án vườn ươm.

Theo cơ quan điều tra, các cá nhân liên quan đã cấp trái quy định 26 giấy xác nhận thu hồi hơn 2,33 triệu m³ đất trên đất rừng sản xuất, tạo điều kiện để hai doanh nghiệp khai thác trái phép 386.934,2 m³ đất san lấp, thu lợi bất chính hơn 25,4 tỷ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở các phương án này, các cá nhân liên quan đã cấp 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa được xác nhận vận chuyển đi là hơn 2,33 triệu m³.

Lợi dụng các giấy xác nhận được cấp, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép 386.934,2 m³ đất san lấp để bán ra thị trường, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 25,4 tỷ đồng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, vụ án là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản cũng như triển khai các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương. Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước mà còn tác động tiêu cực đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là những trường hợp bao che, tiếp tay cho sai phạm; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.