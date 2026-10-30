Bắt tạm giam 8 người ở Công ty Bảo Phúc (TP HCM)

Trước đó, tập trung tấn công đối với tội phạm núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM tiến hành rà soát và phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc (số 98 - 102 đường 34, phường An Lạc) có dấu hiệu nghi vấn.

Công an TP HCM thông tin, với vai trò Tổng Giám đốc, Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, ngụ 688/53D Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP HCM) và các đối tượng chủ chốt sử dụng nhiều pháp nhân trong hệ sinh thái để chỉ đạo nhân viên đưa thông tin gian dối về nhà, đất với giá rẻ hơn thị trường trên website chotot.vn, batdongsan.com, tài khoản TikTok… nhằm mục đích quảng cáo để khách hàng quan tâm, liên hệ.

Sau khi khách hàng từ nhiều địa phương khác nhau như TP HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam… liên hệ gặp đi xem nhà, đất thì nhân viên Công ty đưa ra thông tin về nhà, đất quảng cáo đăng trên mạng đã bán hết để dẫn dụ đưa khách lên các xe ô tô 45 chỗ hoặc xe ô tô 7 chỗ đã chuẩn bị sẵn để chở khách hàng đi xem nhà, nền đất tại một số xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Tân Trụ, thuộc tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tại khu đất, nhân viên Công ty Bảo Phúc sử dụng sơ đồ dự án phân lô có phối cảnh và các công năng tiện ích xung quanh (dẫn khách hàng đi xem nhà đã xây dựng đẹp, đưa thông tin nhà trọ cho thuê thu lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng đầu tư); bố trí người đóng giả khách hàng, giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản và các phương thức thủ đoạn khác để tác động tâm lý nhằm tạo lòng tin về lợi nhuận đột biến, thúc đẩy khách hàng thực hiện giao dịch nộp tiền đặt cọc.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khác để khách hàng không tiếp tục mua nhà, đất tại đây nhằm chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền đặt cọc của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm gồm Văn phòng, 2 Chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong, thu giữ nhiều tài liệu bao gồm các Hợp đồng đã công chứng chuyển nhượng đất, hợp đồng đặt cọc, chứng từ liên quan đến việc kinh doanh bất động sản từ năm 2024 đến 2026; máy vi tính, dữ liệu điện tử, con dấu của các pháp nhân liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Hoài Phong và các đối tượng liên quan Trần Trọng Tuấn, Cao Thị Phương, Phan Thị Bạch Quế, Lê Văn Trường, Nguyễn Nam Kha, Nguyễn Trần Hòa, Đoàn Ngọc Ngân thực hiện chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3 người bị hại số tiền 1,77 tỷ đồng; tài liệu khám xét thu giữ thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an đã làm việc được 28 bị hại và tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Cơ quan công an đồng thời thông báo đến người dân, ai biết, ai là nạn nhân bị Công ty Bảo Phúc và các đối tượng liên quan lừa ký hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt tiền, liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra để làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Cơ quan Công an yêu cầu nhân viên, những cá nhân từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các công ty khác do các bị can trên lập đến trình diện, làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM) để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.