Bắt tạm giam 8 đối tượng dàn cảnh, dùng kiếm cướp xe máy

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi và nằm trong diện quản lý của Công an xã, phường.

Công an tống đạt các quyết định đối với nhóm đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 29.9, Trương Ngọc Thái cùng 7 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô tạiphường Tam Kỳ. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm gặp H.T.D. (SN 2008, trú xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng) đang điều khiển xe Honda Winner.

Thái nảy sinh ý định đánh H.T.D. để chiếm đoạt xe nên rủ các đối tượng còn lại cùng tham gia. Nhóm sau đó bàn bạc, tìm cách đưa bị hại đến khu vực vắng người, ít ánh sáng trên đường Võ Chí Công để thực hiện hành vi.

Để tạo lòng tin, các đối tượng dựng tình huống giả về một cuộc hẹn đánh nhau và dụ H.T.D. đi cùng. Trước khi đến địa điểm đã chọn, nhóm lấy 2 thanh kiếm làm hung khí và đón thêm Lê Nguyên Phước. Sau khi biết kế hoạch đánh H.T.D. để chiếm đoạt xe, Phước đồng ý tham gia.

Khi đến đường Võ Chí Công, thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch, nhóm bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lê Phúc Khánh bất ngờ kẹp cổ, kéo H.T.D. khỏi xe. Cùng lúc, Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước dùng 2 thanh kiếm mang theo tấn công, khiến H.T.D. bị thương.

Bị tấn công bất ngờ, H.T.D. vùng thoát và bỏ chạy, để lại chiếc Honda Winner. Trương Ngọc Thái lập tức chiếm đoạt chiếc xe rồi cùng các đối tượng khác rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, nhóm đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà để cất giấu, đồng thời tháo biển kiểm soát nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và tránh bị phát hiện.

Quá trình điều tra, Phòng CSHS đã tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, biển kiểm soát 92C1-244.84 cùng 3 xe mô tô có liên quan đến vụ án.

Đáng chú ý, Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2013) có tham gia vụ việc nhưng tại thời điểm xảy ra vụ án chưa đủ 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Phòng CSHS đang phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét biện pháp xử lý phù hợp với độ tuổi theo quy định pháp luật.

Hiện Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.