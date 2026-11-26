Cơ quan Công an tỉnh Sơn La đọc lệnh bắt tạm giam các bị can.

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (PC03) phối hợp với VKSND tỉnh Sơn La thi hành Quyết định khởi tố, lệnh bắt 6 bị can để tạm giam.

Các bị can là nguyên công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay là xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 BLHS.

Lực lượng chức năng xác định: Giai đoạn từ năm 2021 - 2023 các bị can trên đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ), dẫn đến việc cấp 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng khác liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.