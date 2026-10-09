Bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi và giam người trái pháp luật tại cơ sở karaoke

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam 3 đối tượng: Lê Đỗ Hiếu, Hoàng Ngọc Cường và Lê Thế Cảnh.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng có liên quan để điều tra về các hành vi: “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Trước đó, ngày 3-10, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an Thanh Hóa, kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh (tại phường Đông Tiến, Thanh Hóa) đã phát hiện 2 nữ nhân viên là L.T.S. (2011, trú tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T. (2009, trú tỉnh Tuyên Quang) có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi và vai trò của từng người liên quan.

Quá trình điều tra xác định, L.T.S. làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4-2026, khi có ý định chuyển nơi làm việc, L.T.S. liên hệ với H.V.D là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa. Sau đó, D. trao đổi với chủ quán là Hoàng Ngọc Cường (1994, trú xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và được Cường đồng ý tiếp nhận. Cường đã trả khoản nợ 3 triệu đồng tại nơi làm việc cũ rồi đưa L.T.S. về làm việc tại cơ sở của mình.

Đến tháng 6-2026, khi L.T.S. cùng D. và 2 nữ nhân viên khác xin nghỉ việc thì Cường thông báo cả 4 người còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu phải thanh toán khoản tiền này mới được chuyển sang nơi khác làm việc. Cường đã liên hệ với Lê Đỗ Hiếu (1998, trú phường Hàm Rồng, chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh) và Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và trực tiếp đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Cán bộ điều tra lấy lời khai 3 đối tượng liên quan đến vụ án.

Đến cuối tháng 7-2026, D. cùng 2 nhân viên quán bỏ trốn, không trả khoản tiền mà Hiếu cho rằng còn nợ mình nên Hiếu yêu cầu L.T.S. phải “gánh nợ” thay cho 3 người này với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền Hiếu yêu cầu L.T.S. phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Lo sợ nữ nhân viên bỏ trốn, Hiếu yêu cầu L.T.S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke, đồng thời giao Lê Thế Cảnh (2002, trú phường Đông Tiến, nhân viên quán) quản lý, theo dõi. Từ đây, 2 nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, không được tự ý ra ngoài, muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh mở cửa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Đỗ Hiếu về các hành vi: “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”; Hoàng Ngọc Cường về hành vi: “Mua bán người dưới 16 tuổi” và Lê Thế Cảnh về hành vi: “Giam người trái pháp luật”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.