Bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ mua bán người dưới 16 tuổi

Công an tống đạt các quyết định đối với Đặng Quốc Vũ, Huỳnh Thị Phong và Nguyễn Văn Phu. Ảnh: THÀNH CA

Các bị can gồm: Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (SN 1995, trú xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (SN 1987, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có tình trạng trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ.

Trong đó, Vũ quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ các quán karaoke tại xã Núi Thành. Theo tài liệu thu thập, những nhân viên không nghe lời hoặc không phục vụ khách bị Vũ chuyển giao cho người quản lý nhân viên hoặc chủ cơ sở karaoke khác để cấn trừ nợ. Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương triển khai 5 tổ công tác đồng loạt phá án, bắt giữ 6 người liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10/9/2026, Vũ tiếp nhận em V.T.V. (SN 2011) về làm nhân viên phục vụ các quán karaoke tại xã Núi Thành. Ngày 20/9, Vũ chuyển giao em V. cho Phong, người quản lý, điều hành quán karaoke K. tại thôn Cẩm Khê (xã Tây Hồ).

Đổi lại, Phong thanh toán cho Vũ 4,7 triệu đồng mà Vũ cho rằng em V. còn nợ. Theo lời khai của Vũ, khoản tiền này gồm chi phí mua trang phục, mỹ phẩm và tiền phạt phát sinh trong quá trình làm việc. Sau đó, Phong đưa em V. về quán karaoke K. làm việc.

Với phương thức tương tự, tháng 6/2026, Vũ trả cho Phu 15 triệu đồng để tiếp nhận hai em Đ.T.N. (SN 2011) và Đ.T.M.T. (SN 2013) về làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu là người quản lý, điều hành nhân viên phục vụ các quán karaoke tại Quảng Ngãi.

Kiểm tra căn nhà Vũ thuê tại thôn Khương Mỹ (xã Núi Thành) làm nơi ở cho nhân viên, lực lượng công an phát hiện thêm 8 em bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên karaoke, gồm 5 em dưới 16 tuổi và 3 em từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng công an xác định 3 em dưới 16 tuổi là nạn nhân bị mua bán; đồng thời phát hiện, giải cứu 8 em bị dụ dỗ, lôi kéo nêu trên.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ những người liên quan.