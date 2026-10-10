Bắt tạm giam 21 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Chiều 10/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn.

Theo Bộ Công an, mở rộng đấu tranh, ngày 24/9/2026, hơn 250 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ chia làm 5 tổ công tác đã đồng loạt tiến hành khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA), Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam, Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Cơ quan điều tra xác minh, khám xét các địa điểm.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 288 thùng tài liệu các loại gồm 163 CPU, 03 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích môi trường và 22 con dấu các loại. Cùng đó, cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc 158 đối tượng liên quan và nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Qua điều tra, khai thác dữ liệu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Khi phát hiện bị điều tra, các đối tượng đã nhanh chóng tiêu hủy, làm thay đổi chứng cứ điện tử và tài liệu liên quan nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 5 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 21 bị can về hai tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự và Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 của Bộ Luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của 5 công ty nêu trên. Ngoài ra, còn có các đối tượng là giám đốc, phó giám đốc các công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.