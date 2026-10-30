Bắt tạm giam 20 đối tượng mang hung khí hỗn chiến trong đêm

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Nguyễn Thanh Phong (trú tại xã Định Quán) và nhóm của Nguyễn Thanh Tú (SN 2006, trú tại xã Phú Vinh). Từ mâu thuẫn này, các đối tượng đã lôi kéo thêm nhiều thanh, thiếu niên ở các xã lân cận như Phú Hòa, Phú Vinh, Tân Phú, La Ngà tham gia, đồng thời hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Tú cầm đầu sử dụng 9 xe mô tô, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, mã tấu, tuýp sắt, cây chĩa... xuất phát từ khu vực ấp Ngọc Định, xã Định Quán trong đêm, di chuyển qua các tuyến đường liên ấp và QL20 đến khu vực ấp Phú Hiệp, xã Định Quán.

Các đối tượng mang theo hung khí tham gia hỗn chiến bị bắt giữ.

Tại đây, các đối tượng sử dụng hung khí mang theo truy đuổi, tấn công nhóm thanh niên do Nguyễn Thanh Phong cầm đầu, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Hậu quả, 2 người trong nhóm của Phong bị thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Điều hành tác chiến, Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai và Công an các xã Phú Vinh, Phú Hòa, Thanh Sơn triển khai lực lượng, tổ chức khoanh vùng, rà soát, truy xét các đối tượng liên quan. Lực lượng phối hợp đã xác định, bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ phương tiện và số hung khí được sử dụng trong vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai tiếp tục truy tìm các đối tượng còn lại đang bỏ trốn.